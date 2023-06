Forti di Genova, a luglio al via i lavori al Belvedere e a novembre al Tenaglie

Genova. Inizieranno in gran parte in autunno i lavori di riqualificazione di alcuni dei forti genovesi. Lo ha affermato l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia rispondendo a un’interrogazione del consigliere di maggioranza Lorenzo Pasi (Genova Domani).

In particolare, nell’ambito dei 70 milioni che il Mibact ha destinato al sistema del parco delle mura, e in parte ricavati da fondi europei tra cui il Pnrr, circa 3,5 milioni andranno al forte Tenaglie, tra Granarolo e Sampierdarena, 5,5 milioni per forte Belvedere, sopra Sampierdarena e 7,5 milioni per forte Begato, destinato a diventare il fulcro del percorso vista anche la futura realizzazione della stazione di arrivo della funivia che passerà sopra il Lagaccio (e a cui saranno destinati gran parte dei fondi a disposizione, circa 40 milioni di euro).

» leggi tutto su www.genova24.it