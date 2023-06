Lutto nazionale Berlusconi, l’Andersen Festival annulla tutti gli eventi di domani

Sestri Levante. L’Amministrazione Comunale di Sestri Levante in accordo con la direzione artistica di

Andersen Festival e con Mediaterraneo Servizi, comunica che tutti gli eventi in programma per la giornata di mercoledì 14 giugno sono annullati in osservanza del lutto nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio.

Lo spettacolo Hamelin a cura della compagnia Factory Transadriatica sarà replicato giovedì 15 giugno alle ore 11.00, alle 17.30 e alle 19.30 presso il Convento dell’Annunziata mentre il laboratorio di burattini “Le mani che parlano…di M.Lodi” a cura di Teatrino Kerè si terrà sabato 17 giugno alle ore 16, presso il Parco Bruno Monti, nel quartiere della Lavagnina.

