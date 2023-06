Montefiori e Natale: “Per salvare Tramonti serve un progetto complessivo. Si apra un confronto con Regione e Parco”

“L’amministrazione comunale, sempre più, confonde l’amministrazione con la propaganda” esordiscono in una nota Andrea Montefiori e Davide Natale consiglieri comunale e regionale. Per Andrea Montefiori: “Il sindaco vanta come risultato significativo la sistemazione dei gradini che, franati, impedivano l’accesso al piccolo borgo di Monesteroli, isolato da mesi. Parliamo di un intervento sicuramente giusto ed opportuno, ma nessuno pensi di essere di fronte ad una svolta nella risoluzione dei problemi di quei luoghi”.

“Il problema vero è che siamo di fronte ad un territorio fragile ed a rischio di abbandono – si legge nella nota -. Leggere che il sindaco invita i turisti a percorrere quella scalinata è il segno di come parli di una situazione che non conosce affatto, se non grazie a immagini fotografiche di altri: da due anni non è possibile percorrere la strada di Monesteroli fino al mare, a causa di un importante cedimento del versante”.

“Perché non si procede, invece, con la progettazione per la sistemazione del tratto a mare di Monesteroli ed il successivo impegno di risorse certe del bilancio? Chieda aiuto alla Regione Liguria – continua Montefiori-, e coinvolga il Parco delle 5 Terre. Occorre, poi, ricordare che il Comune della Spezia per il territorio di Tramonti prevede interventi di recupero minimali, finanziati con entrate non sicure, quali sono le alienazioni o gli oneri di urbanizzazione. Non c’è stato un investimento reale, né finanziario né politico, su questo meraviglioso bene naturalistico e paesaggistico che è il fronte di Tramonti con i suoi borghi.Un grande ringraziamento va ai volontari delle associazioni, per la loro continua opera di manutenzione del territorio che tanto amano”.

“L’unica somma di rilievo sono i 150 mila euro, per altro provenienti da parte di altri indefiniti enti, per la riapertura del sentiero in località Fossola: anche per questo non risulta esserci progettazione né tempistica – si legge nella nota dei due consiglieri -.Il sindaco è mai arrivato, a piedi, fino al Persico ? Quasi in fondo al percorso c’è un cartello che raccomanda di non toccare il versante, in condizioni di sicuro ed evidente rischio smottamento, tenuto su da qualche forza sconosciuta alla mente umana”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com