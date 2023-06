Rapallo: Feste di Luglio, un mix unico di autentica fede e folclore

Le Feste di Luglio a Rapallo sono un mix di autentica fede, folclore e tradizioni. Una coppia abitante in Sant’Anna affittava ogni anno una camera in un hotel sul lungomare per assistere da una posizione privilegiata al passaggio della processione e allo spettacolo dei fuochi artificiali che quest’anno tornano sulle chiatte. Ma la festa non è solo processione e fuochi. E’ un mosaico composto da tante tessere ugualmente importanti. Il pellegrinaggio notturno a piedi compito nella notte dell’1 luglio per partecipare alla messa all’Alba delle cinque. La tradizionale cerimonia della Madonna in cassa al termine della messa celebrata alle 7 del mattino dal vescovo diocesano Giampio Devasini o l’esposizione della Cassa argentea col saluto dei Sestieri alla messa delle 8, sempre nella prima giornata di festeggiamenti E la sera in piazza Venezia il concerto della Banda musicale, altra importante espressione cittadina che dà alla festa un apporto sostanziale.

E ancora il 2 luglio, giorno dell’Apparizione, a mezzogiorno in punto la Sparata del Panegirico. Saltiamo al giorno 3 con l’imponente processione e gli ultimi spettacoli pirotecnici con l’incendio del Castello. Protagonisti i Sestieri cittadini che lavorano tutto l’anno pr dare il meglio in queste Feste di Luglio. E’ doveroso ricordarne i nomi: Costaguta, Borzoli, Cerisola, San Michele, Seglio, Borzoli, Cappelletta. Infine l’Adempimento del voto e la benedizione della città dal sagrato di Montallegro..

» leggi tutto su www.levantenews.it