Rapallo: il Macera si rifà le luci, stasera e domani sera chiusa Via Torino

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Questa mattina, con le operazioni di smontaggio delle vecchie torri faro, hanno preso il via le operazioni di “relamping” dell’impianto di illuminazione dello Stadio Macera. L’intervento, fortemente voluto dal consigliere allo sport Vittorio Pellerano, che consiste nell’installazione di luci a Led di ultima generazione, permetterà di abbattere notevolmente i consumi energetici e ridurre drasticamente l’inquinamento luminoso. L’opera poteva essere portata a termine unicamente nel periodo estivo, in concomitanza con la conclusione dei campionati. Questa sera (dalle 22.00 a fine lavori) e domani 14 giugno, dalle 22.00 alle 24.00 sarà necessaria la chiusura di Via Torino per lo scarico delle nuove torri faro.

