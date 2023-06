Santo Stefano: “Musica a scuola”, il progetto approda all’asilo

Dal complesso musicale di Santo Stefano APS

Il progetto “Musica a scuola”, che il Complesso Musicale di S. Stefano d’Aveto APS propone da diversi anni presso

l’Istituto Comprensivo Valli e Carasco nei plessi di S. Stefano d’Aveto e Rezzoaglio, ha lo scopo di avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) attraverso un approccio ludico, che possa valorizzare al meglio le competenze già in possesso dei ragazzi, oltre che a sviluppare le potenzialità espressive e creative del singolo individuo. Dapprima sono state coinvolte le classi delle elementari di Rezzoaglio, che hanno

preparato ed eseguito alcuni canti sia in italiano che in inglese, coinvolgendo anche la comunità ucraina i cui bambini partecipano alle lezioni, in occasione della recita natalizia, ed hanno accompagnato un brano anche con l’ausilio delle percussioni dello Strumentario Orff, strumenti ritmici di facile utilizzo (tamburelli, legnetti, maracas, triangoli…), che hanno imparato a suonare, proprio grazie a questa iniziativa. Inoltre i bambini che, anche grazie a questo progetto, hanno imparato uno strumento flauto traverso e batteria, tromba e trombone, si sono potuti esibire nello spettacolodi fine anno proponendo a genitori e compagni dei piccoli brani.

» leggi tutto su www.levantenews.it