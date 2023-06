Nel corso di un servizio ordinario di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia locale di Santo Stefano Magra ha notato un uomo stava procedendo a bordo di uno scooter in una zona temporaneamente inibita al traffico. Gli agenti lo hanno così fatto accostare, controllando tramite terminale se il motociclo fosse assicurato. E quando il conducente si è reso conto che gli agenti della Locale stavano appurando che lo scooter non era assicurato, lo ha lasciato repentinamente a terra, in mezzo alla strada, dandosi velocemente alla fuga a piedi e facendo rapidamente perdere le proprie tracce.

Da successivi accertamenti è poi emerso che lo scooter era stato rubato e aveva una targa di un altro motociclo. Successive indagini, coordinate dal vice comandante della Locale santostefanese Andrea Prassini, hanno consentito in tre ore di rintracciare e identificare l’uomo, un 42enne spezzino con numerosi precedenti. Ritenuto in grado di reiterare reati del medesimo tipo nonché di essere intenzionato a dar corso atteggiamenti che possano pregiudicare la prova, per il 42enne è stata chiesta un’idonea misura cautelare. L’uomo è stato infine denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione e rischia la reclusione fino a otto anni e una multa fino a oltre 10mila euro. Scooter prontamente riconsegnato dalla Polizia locale santostefanese al legittimo proprietario.

L’articolo Scaglia a terra lo scooter durante il controllo e scappa, rintracciato e denunciato proviene da Citta della Spezia.

