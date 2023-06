Sestri: prima seduta del Consiglio comunale. Muzio: “Ci aspetta un duro lavoro”

Stasera primo Consiglio comunale dopo le elezioni di fine maggio. Durante la seduta di oggi si è insediata la nuova Giunta e si sono svolte le altre doverose operazioni formali affinché la nuova assemblea possa iniziare ad operare. A presiedere la seduta Valentina Ghio, in quanto consigliera più votata (più anziana) alle scorse elezioni amministrative. All’inizio della seduta, su proprosta del consigliere Paolo Smeraldi, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, deceduto ieri. Primo passo la verifica delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e conferibilità della carica di consigliere comunale ai nuovi eletti: nessun impedimento.

Secondo, il giuramento del nuovo Sindaco. Terzo, la comunicazione dei componenti della giunta; a questo punto la presentazione del programma da parte del Sindaco Francesco Solinas: “E’ un Consiglio comunale storico in quanto l’esito elettorale ha visto l’espressione dei cittadini sestresi per un cambiamento di rotta dopo trent’anni dello stesso governo per una proposta moderata, costruttiva, che introduca freschezza con persone nuove, che vuole amministrare con trasparenza ed efficacia, veramente locale, senza l’assillo dei partiti, aperta e senza ideologie, che coinvolgerà quartieri e frazioni. Tutto ciò a fronte di importanti capitoli di spesa, mi riferisco all’Iva non pagata dalla società partecipata Mediaterraneo, al mutuo contratto per coprire le spese per rifare la discariche di Ca’da Matta – dichiara Solinas -. Al centro della nostra azione ci sarà il lavoro, il turismo, inteso come attrazione verso i punti di eccellenza, il terrritorio come attenzione al rischio di dissesto idrogeologico, sicurezza della città e cura del decoro urbano, attenzione alla sanità come garanzia della presenza del Polo Ospedaliero, attenzione agli anziani come dovere da essere umano a essere umano, attenzione ai giovani. Questo programma lo vorremmo realizzare con una squadra: Sandro Muzio, Maura Caleffi, Luigi Ceffalo, Giuseppe Ianni e Sara Pellegrino. Con chi non è in maggioranza vorrei insturare un serio e sereno clima di proficua collborazione, consapevoli che la città ci guarda”, conclude il neo sindaco.

Dopo di ciò sono stati cosituiti i gruppi consigliari e designati i capigruppo: Albino Armanino (capogruppo di”Solinas Sindaco”); Marco Conti (capogruppo di “Fratelli d’Italia”), Marcello Massucco (capogruppo di “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti”, capogruppo), Daniela Ventura (capogruppo di “Sestri per tutti – Dal mare alle frazioni”), Diego Pistacchi (capogruppo di “Sestriamo”) . Alla designazione sono seguiti alcuni interventi. Il primo intervento è stato di Marco Conti: “Noi di Fratelli d’Italia la incalzeremo, sindaco, affinché questo cambiamaneto di passo avvenga con proposte che vadano in questa direzione, creare ricchezza vuol dire aiutare chi vuol fare impresa, compito dell’amministrazione comunale sarà sostenere le loro istanze. Alcuni problemi restano da anni non risolti: lo stato del porto, le ex aree Fit. Sono onorato di rappresentare in questo sede il primo partito italiano”. Anche Diego Pistacchi si rivolge a Solinas: “Avevo la consapevolezza che amministrare Sestri sarebbe stato difficile. Sono pronto a darle una mano, spero gli esponenti della sua maggioranza abbiano in futuro meno spocchia. Se sarò necessario le dirò anche dei no, sempre con finalità costruttive. Faccia felice Sestri, dica dei si e non dei no. Buon vento a lei, buon vento a Sestri”. “Quello che stiamo coronando questa sera è un sogno iniziato quattro mesi faquando, con altri amci, abbiamo deciso di intraprendere un percorso dal basso, non appoggiato dai partiti, individuando in Francesco Solinas l’uomo adatto e trovando il sostegno in Claudo Muzio – ha ricordato Albino Armanino -. Alla sinistra non è servito l’arrivo della segretaria nazionale nè lo spendersi dell’ex sindaco; un po’ di opposizione non può farle che bene. E’ un risultato storico che viene direttamente dalla gente. Ringrazio la sezione della Lega di Sestri Levante”.

