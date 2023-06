Valdimagra Volley vince con la Rainbow e approda in prima divisione

La seconda squadra del Valdimagra Volley Santo Stefano, militante in 2.a Divisione territoriale, vince a Vezzano con la seconda della Rainbow Spezia in quello che all’atto pratico era uno spareggio per la promozione in 1.a. Promozione in 1.a Divisione territoriale dunque per la compagine santostefanese: deciderà il Valdimagra Volley Group se schierare due squadre (eventualmente con diversa denominazione) o meno nella categoria superiore. “Sono tremendamente emozionato per l’impresa delle mie ragazze che personalmente dedico a mia mamma che è appena mancata”, le parole del tecnico Lino Scattina.

Per la cronaca si sono così schierate quelle che erano in sostanza due formazioni under: fra le vincitrici Lucatelli ad alzare con Josanu opposto, in mezzo Michelucci e capitan Zangani si sono alternate con Ngo Nkot; di banda Salvi e Cerrai più Ceraso nel finale; libero Rotunno ed entrata più d’una volta in battuta Menchini.

Tra le spezzine a palleggiare Maggi e capitan Gallinaro; Posati, top scorer, in diagonale, Hyka e Rossi centrali, “martelli” Varisco e Gigantesco in alternanza con Bononi; Mancini con Ferro e Stirbu a darsi il cambio da libero; a servire anche Pasquali.

RAINBOW SP – VALDIMAGRA S. STEFANO 1 – 3

SET: 23-25 in 27 minuti / 25-20 in 27 / 22-25 in 30 / 22-25 in 28.

RAINBOW LA SPEZIA: Maggi 4, Gallinaro 0, Posati 20, Rossi 17, Hyka 2, Varisco 4, Mancini 2, Gigantesco 2, Bononi 2, Pasquali 0, liberi Stirbu (1) e Ferro; n.e. Guelfi. All. Mazzocca.

SANTO STEFANO VALDIMAGRA: Lucarelli 1, Josanu 0, Zangani 8, Michelucci 13, Neo Nkot 2, Salvi 9, Ceraso 0, Cerrai 13, Menchini 2, libero Rotunno; n.e. De Cola, Scrivanich, De Filippi E., De Filippi S. All. Scattina.

ARBITRI: Conti e Pennetti.

