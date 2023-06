A Follo un fine settimana di festa con la Croce rossa: venerdì c’è l’american street food, poi la scena passa all’asado

I residenti di Follo si preparano per un fine settimana di festa, buon cibo e intrattenimento, in occasione della Festa della Croce Rossa che si terrà al Parco Comunale dal 16 al 18 giugno.

L’evento, organizzato annualmente per raccogliere fondi a sostegno delle attività della Croce Rossa, prenderà il via venerdì 16 giugno con la serata “American street food”, una selezione di hamburger, hot dog e patatine, che saranno disponibili a partire dalle 18.30. Inoltre, un dj intratterrà i presenti con una selezione musicale.

La serata del sabato 17 giugno si prospetta come uno degli eventi più attesi della festa. Una cena speciale sarà servita a partire dalle 21, con l’asado come proposta più attesa, seguita da orchestra e ballo.

Domenica 18 giugno, la festa riprenderà alle 16 del pomeriggio in attesa di un’altra cena e un altro coinvolgente ballo.

