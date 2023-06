Acqua ad Andora, il sindaco Demichelis sbotta contro Rivieracqua: “I cittadini sappiano la verità”

Andora. Nel giorno del via al dissalatore installato dal Comune, il sindaco di Andora Mauro Demichelis è un fiume in piena rispetto alla situazione del servizio idrico che ha visto per lungo tempo pesanti disagi per cittadini e utenti. Una odissea che vede nel mirino la società Rivieracqua, con l’amministrazione comunale che è dovuta intervenire con proprie risorse (già 6mln di euro e ora 7mila euro al giorno per il dissalatore).

“La rabbia dei cittadini è legittima ed è giusto che si rivolgano al Comune, tuttavia è opportuno indicare loro la verità dei fatti – afferma il primo cittadino andorese -. Il sindaco in questo caso si può muovere secondo le norme in vigore e nel nostro potere abbiamo fatto davvero il massimo per risolvere il problema dell’acqua salata”.

