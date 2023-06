Albenga, servizi funerari nel mirino delle minoranze: “Mancato rispetto per i defunti e le loro famiglie”

Albenga. Il capogruppo di Forza Italia, Eraldo Ciangherotti, e la capogruppo della Lega, Cristina Porro, esprimono forte disappunto nei confronti dell’amministrazione comunale di Albenga per la gestione inadeguata dei servizi funerari e per il mancato rispetto delle persone defunte e delle loro famiglie.

“Un recente episodio ha messo in luce un grave problema che affligge il cimitero di Albenga: la mancanza di personale e di organizzazione adeguati per i servizi comunali di sepoltura. Ad Albenga, se muori all’alba di mercoledì, è il tuo funerale è stato programmato per il pomeriggio del giorno successivo, giovedì, purtroppo, a causa della carenza di becchini disponibili, la tua salma rimane parcheggiata in un magazzino cimiteriale per un’intera giornata, come un semplice sacco della spazzatura” affermano gli esponenti di minoranza.

» leggi tutto su www.ivg.it