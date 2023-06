Andora, operativo il nuovo desanilizzatore: “Un primo intervento per compensare i ritardi dei lavori sul Roja”

Andora. E’ stato avviato questa mattina ad Andora il desanilizzatore che fornirà alla rete idrica di Andora circa 3000mc al giorno di acqua dolce con l’obiettivo di contrastare l’insorgenza del fenomeno dell’acqua salata dai rubinetti. “Già da domani nella rete dell’acquedotto di Andora verrà immessa più acqua dolce – dichiara il sindaco Mauro Demichelis, affiancato dalla sua maggioranza – Abbiamo fatto il massimo che il Comune poteva fare per aumentare l’approvvigionamento idrico di Andora, riuscendo a sostituirci a Rivieracqua grazie ad una lunga ed articolata procedura tecnico-burocratica durata mesi”.

“È uno sforzo economico notevole, ma necessario in quanto il cuneo salino minaccia i nostri pozzi e Rivieracqua, non solo non lo avrebbe noleggiato, ma nel suo piano di emergenza per contrastare l’emergenza idrica durante l’estate, aveva previsto esclusivamente cisterne per la strada, autobotti e distribuzione di bottiglie d’acqua. Un assurdità: non sarebbe cambiato nulla rispetto alla scorsa estate, stante che hanno ammesso che i lavori del Master Plan sono in ritardo. Rivieracqua ha tecnici competenti, ma non riesce a raggiungere i risultati nei tempi stabiliti. Fortunatamente cercavamo da tempo il desalinizzatore ed eravamo pronti ad intervenire”.

