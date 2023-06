Berlusconi, Toti al funerale: “Giornata triste, finisce un pezzo di storia”

Milano. Dentro le lacrime e la compostezza della liturgia, fuori gli applausi e i cori da stadio dei tifosi rossoneri. Si sono svolti nel pomeriggio i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio, figura centrale dell’Italia degli ultimi cinquant’anni, oggi salutato per l’ultima volta in una giornata di lutto nazionale. Più di 10mila persone presenti in piazza Duomo, oltre 2mila in cattedrale per le esequie celebrate dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Al funerale ha partecipato ufficialmente anche la Regione Liguria col gonfalone di rappresentanza. Presente il presidente Giovanni Toti: “Una giornata triste per tutti i milioni di italiani che hanno creduto in lui – ha affermato il governatore -. Una giornata straniante. Oggi finisce un pezzo di storia, perché è uno di quei rari casi in cui la fine fisica di una persona coincide con la fine di un’epoca”.

