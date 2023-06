Crédit Agricole Italia lancia con Agos il prestito personale da App

Crédit Agricole Italia e Agos lanciano il prestito full self, la soluzione interamente digitale con cui i clienti possono richiedere un prestito da app in completa autonomia. Una novità creata dal Gruppo per andare incontro alle richieste di una clientela sempre più attenta alla digitalizzazione, che desidera gestire le proprie operazioni attraverso processi semplici e intuitivi. Direttamente dall’app Crédit Agricole Italia il cliente può in qualsiasi momento richiedere un prestito, impiegando solo 5 minuti, fino ad un massimo di 30.000 € rimborsabili fino a 120 mesi. Il processo, oltre a permettere una rapida simulazione di importo e rata, necessita da parte del richiedente il caricamento di solo 3 documenti: carta d’identità, codice fiscale e busta paga, quest’ultima non necessaria qualora si accrediti stipendio o pensione sul conto in oggetto. Il cliente ha accesso al prestito entro 48 ore dall’avvenuta approvazione della pratica e in ogni momento può verificarne lo stato di avanzamento comodamente tramite homebanking. In un mercato bancario sempre più orientato all’offerta di servizi personalizzati e di qualità, nasce questa innovativa funzionalità che pone al centro le necessità della clientela, grazie ad un iter collaborativo che nelle sue fasi di realizzazione ha tenuto conto e dato valore a tutti i feedback raccolti. Ancora una volta la sinergia tra Crédit Agricole Italia e Agos propone una soluzione evoluta, frutto di un piano complessivo di digitalizzazione, in grado di accompagnare i clienti anche “a distanza”.

