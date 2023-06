Genova. “La sanità in Liguria è allo sfacelo: dalla situazione dei pronto soccorso, alle liste d’attesa fino alla medicina di base”, così l’alleanza Verdi Sinistra di Genova.

“E’ in atto, nella nostra regione in modo particolare, un processo di privatizzazione massiccio che sta distruggendo il principio del diritto alla salute come diritto universale e sta sempre più riservando il diritto alla cura a pochi, quelli che hanno i soldi per pagare i servizi e le assicurazioni”, si legge in una nota.

