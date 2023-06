Hockey Sarzana Under23 a Giovinazzo a caccia del tricolore

Gamma Innovation Sarzana Under 23 alle finali di Campionato Italiano che si disputano a Giovinazzo nel week-end dal 15 al 18 Giugno. La formazione rossonera si presenta in Puglia con un roster che ha tutte le carte in regola per giocare da protagonista questa kermesse tricolore. Nei pronostici della vigilia sono molte le formazioni accreditate alla conquista del titolo di Campione d’Italia, con i padroni di casa dell’ AFP Giovinazzo che hanno il fattore pista e il calore del pubblico dalla loro parte sull’onda dell’entusiasmo dopo la promozione in Serie A1, ma anche per i giocatori che potrà schierare in pista che sarà l’intera squadra Under 19 con alcuni elementi che già hanno giocato tutto il campionato di A2 come Dilillo, Mezzina, Dangelico, Cannato e D’Avanzo. La compagine del Sarzana si presenterà con il team di Serie A2, uno dei più giovani del lotto, in cui spiccano Tognacca, Venè, Angeletti e Ungari, squadra composta da tutta la rosa della serie A2 all’infuori di capitan Pistelli e Rispogliati, una formazione attrezzata per giocare delle finali da protagonista. Scandiano e Correggio riproporranno i team del Girone A di Serie A2 con diversi giocatori con trascorsi con la maglia azzurra giovanile: i rossoblu annoverano Dimone e Vecchi tra i pali, Busani, Barbieri e la squadra Under 19, quinta alle Finali Nazionali, mentre i biancorossoblu potranno contare su Ferrari, Casari, Caroli, Righi e Salines. Bassano 54 schirerà alcuni elementi dell’Under 19 e alcuni ragazzi della Serie B che hanno avuto uscite anche in A1, come Geremia, Tessarolo, Bertuzzo. SPV Viareggio invece presenterà la squadra Under 17, seconda in Campionato con alcuni elementi della Pumas Viareggio, recentemente vincitori del titolo Under 19 a Valdagno: Mechini, Marchetti, Pesavento e dall’A2 Pezzini. La formazione rossonera, diretta dal mister/presidente Maurizio Corona affronterà in un girone all’italiana le formazioni dell’ Hockey Bassano 54, del Roller Hockey Scandiano, dell’ AS Hockey Viareggio, del Correggio Hockey e dei padroni di casa dell’ AFP Giovinazzo al termine del quale le prime due squadre classificate giocheranno la finale per il 1° e 2° posto e la terza e la quarta la finale 3° e 4° posto. “Siamo qui dopo una stagione di serie A2 dove abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno come qualcuno voleva farci credere, le finali si giocano per vincere. Vedo i ragazzi vogliosi di lasciare il segno, vogliamo fare bene – dichiara Maurizio Corona – (nella foto la formazione del Gamma Innovation Sarzana under 23)

