I sindaci di Asl2 analizzano il Piano sociosanitario: al San Paolo arriva partoanelgesia, il punto nascite di Pietra riaprirà appena completato l’organico

Savona. Nessuna fusione tra l’Asl2 savonese e l’Asl1 imperiese, la conferma della riapertura del punto di primo intervento di Albenga sulle 12 ore a partire dal 15 luglio con possibilità di estensione dell’operatività sulle 24 ore già sottoposta al vaglio del ministero, la realizzazione della partoanelgesia al San Paolo di Savona, che avrà uno dei due punti nascite della provincia (l’altro resterà il Santa Corona e riaprirà appena sarà stato completato l’organico). Sono questi alcuni degli elementi contenuti nel Piano socio sanitario regionale 2023-2025 in fase di approvazione. Oggi il documento è stato presentato alla conferenza dei sindaci di Asl 2 tenutasi nella Sala Rossa di Palazzo Sisto a Savona per la condivisione del Piano socio sanitario regionale (PSSR) 2023-2025 in fase di approvazione.

Il documento programmatico della sanità regionale, in attesa di ricevere le osservazioni finali del ministero della Salute, è all’esame della Commissione regionale Sanità prima del passaggio definitivo in Consiglio regionale.

» leggi tutto su www.ivg.it