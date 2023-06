La giunta approva il progetto dello Spezia Calcio per un Picco da 12.094 posti

La giunta comunale della Spezia ha approvato il progetto di rifacimento dello stadio “Alberto Picco” elaborato dalla Gau Arena su committenza dello Spezia Calcio. Va in porto un altro passaggio, non solo formale, verso l’apertura del cantiere per il rifacimento della tribuna dell’impianto di Viale Fieschi, il lotto più importante e oneroso di quelli in programma, che vedrà la luce quest’estate.

Il progetto, analizzato dagli uffici nelle scorse settimane, è dichiarato “in linea con i programmi dell’amministrazione comunale”, che ha inserito l’opera nel piano 2023-2025. Il pubblico, Regione Liguria e Comune della Spezia, contribuirà per 4 milioni di euro, mentre il resto del finanziamento sarà a carico dello stesso Spezia dei Platek. I lavori riguarderanno la curva lato piscina, il settore distinti, la tribuna principale e la curva lato ferrovia.

