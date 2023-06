Lutto nazionale per Berlusconi, rinviato Consiglio comunale di Lerici

In programma questo pomeriggio, il Consiglio comunale di Lerici è stato rinviato per il lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Silvio Berlusconi, i cui funerali si sono tenuti oggi in duomo a Milano. La seduta, che tra i vari punti ha alcune mozioni e il conferimento della cittadinanza onoraria a Luigi Questa, si terrà la prossima settimana, probabilmente o mercoledì o giovedì.

