Ponte Morandi, l’ingegnere di Spea: “Verifiche sismiche su ponti e viadotti solo schede di valutazione, il Mit disse che andava bene così”

Liguria. Erano di fatto delle schede di valutazione, poco più di un censimento compilato con una serie di dati, senza che nessuno andasse a fare delle prove o delle verifiche in loco le verifiche antisismiche su ponti, viadotti e opere d’arte obbligatorie per legge a partire dal 2004. E questo non valeva solo per Aspi. Lo ha spiegato oggi in aula rispondendo alle domande del presidente del collegio, Paolo Lepri, Simone Mancini, ingegnere di Spea a lungo impiegato nell’ufficio Progetti Opere Complementari e Manutenzionee e oggi dipendente di Tecne.

Mancini è stato citato come teste in particolare sulla mancata verifica sismica del viadotto Polcevera, di cui sono già venuti in aula a raccontare i tecnici di Edin.

