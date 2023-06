Non si arresta il cammino del progetto di riqualificazione del borgo di Cadimare. Le perplessità manifestate dagli abitanti durante la presentazione del progetto hanno portato l’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, a effettuare un sopralluogo in paese per spiegare una volta di più qual è la strada che il Comune intende seguire per l’impiego degli oltre 2 milioni di euro provenienti dal Pnrr.

I tempi sono stretti, visto che da cronoprogramma l’affidamento dell’appalto avverrà fissato entro il 30 luglio, e pertanto nei giorni scorsi gli uffici di Palazzo civico hanno pubblicato la determina che dà il via alla gara telematica con procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori. L’importo complessivo dell’appalto è di 1.735.515,08 euro e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.

Riguardo al punto più controverso del progetto, quello della trasformazione in prato di una parte della pavimentazione della piazza principale di Cadimare, abbiamo interpellato l’assessore Cimino, che spiega: “Le aiuole verdi sono state progettate prevalentemente nell’area del parco giochi per evitare che i bambini possano cadere a causa delle radici affioranti degli alberi. Tuttavia al momento della realizzazione dei lavori vedremo nel dettaglio cosa lasciare piastrellato e cosa no”.

Un processo, quello di realizzazione del progetto, che dovrà in qualche modo tener conto anche della petizione firmata da oltre cento residenti per apportare modifiche al disegno presentato di recente.

L’articolo Progetto di riqualificazione di Cadimare, via alla gara per l’affidamento dei lavori: si parte da 1,7 milioni proviene da Citta della Spezia.

