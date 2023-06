Promesse elettorali con l’aggravante mafiosa, l’ex consigliere regionale Alessio Saso condannato a un anno e mezzo

Genova. Un anno e sei mesi di reclusione. E’ questa la condanna decisa in primo grado dal tribunale di Genova per Alessio Saso, ex consigliere regionale del Pdl, accusato di promesse elettorali con l’aggravante mafiosa. Il pubblico ministero Marco Zocco aveva chiesto la condanna a due anni.

Per quella stessa accusa, nel 2020, l’ex consigliere comunale di Genova Aldo Praticò (anche lui Pdl), difeso dall’avvocato Giuseppe Maria Gallo, ha patteggiato una pena di 18 mesi. I due politici erano stati indagati nell’ambito dell’inchiesta Maglio 3, che nel 2020 ha visto la conferma delle condanne per nove boss della ‘ndrangheta. Le loro posizioni erano state stralciate e le indagini erano rimaste ferme.

