Savona. “CO2 = truffa”, “Salvate i giovani”, “Vaccini per depopolare, agenda 2030 per schiavizzare”, “Vax = morte”. Scritte no vax davanti all’entrata dell’istituto Ferraris Pancaldo di Savona e sul muro di via Chiavella, strada su cui si affaccia la scuola.

La firma è la lettera W nel cerchio, già usata in altri episodi. E’ infatti la stessa delle scritte di un anno fa apparse sul muro della strada che porta all’ospedale San Paolo di Savona.

