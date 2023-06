Sestri: Giornate Europee dell’Archeologia, iniziative per grandi e piccini

Dall’ufficio stampa di Mediaterraneo

Tre giorni di appuntamenti dedicati all’archeologia, al mare e al Medioevo, per le Giornate Europee dell’Archeologia cui aderiscono il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – il Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante. Le Giornate Europee dell’Archeologia sono state fondate in Francia, dall’Istituto Nazionale di Ricerca Archeologica preventiva (INRAP) francese, e da alcuni anni hanno assunto un carattere internazionale: è così che appassionati di archeologia e storia, o semplici curiosi, in famiglia o individualmente, potranno approfondire alcuni aspetti del patrimonio archeologico o del mondo degli studi e delle ricerche in questo campo.

A Sestri Levante da venerdì 16 a domenica 18 giugno il MuSel sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, con ingresso gratuito per tutti.

