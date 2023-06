Sori: cena pro alluvionati, raccolti 2.880 euro

Da Cristiano Benvenuto vicesindaco di Sori

ll 9 giugno presso il giardino dell’asilo “G.Ghio” a Sori, si è svolta la cena per la raccolta fondi a favore delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna organizzata dall’amministrazione comunale con il sostegno dei commercianti soresi, delle associazioni locali e degli alpini. Il ricavato pari ad € 2.880,00 è stato bonificato all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contributo in ogni modo alla riuscita della serata.

Un ringraziamento va anche alla Fondazione G. Ghio che ci ha ospitato.

