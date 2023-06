Un tecnico per dimenticare la A e tornarci presto, tra le ipotesi Baroni e Inzaghi

Un tecnico per dimenticare la serie A oggi e per tornare in serie A domani. Che abbia già conquistato sul campo promozioni in carriera e che per prima cosa entri nel gruppo da psicologo, capendo chi può far parte di un nuovo ciclo con vista sulla massima serie. Di più, per far metabolizzare alla rosa che il palcoscenico più alto del calcio italiano non è un diritto acquisito per nessuno, ma una conquista da ritrovare sul campo, soprattutto se sei appena retrocesso. E ricominciare ricostruendo umiltà e fame.

E’ questo l’identikit dell’allenatore che Eduardo Macia e Stefano Melissano stanno cercando per aprire allo Spezia un nuovo ciclo che porti alla promozione. E la notizia che trapela dall’ambiente è che ci sarebbero già stati contatti con alcuni profili ritenuti idonei a una rifondazione che non dovrà essere necessariamente totale. Mentre c’è chi si affanna in processi sommari, il club ha invece già tirato una riga e a 72 ore dal verdetto di retrocessione pone le basi per una ripartenza, che sarà tutt’altro che facile.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com