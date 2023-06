“Via le facce dei mafiosi”, la scritta contro Berlusconi sul palazzo della Regione Liguria

Genova. “Via le facce dei mafiosi”. È la scritta, vergata con vernice arancione, comparsa questa mattina in via Petrarca, sul muro del palazzo della Regione Liguria.

Il riferimento implicito è chiaramente alla foto di Silvio Berlusconi apparsa lunedì sera, nel giorno della scomparsa dell’ex presidente del Consiglio, sul maxischermo che riveste la facciata dell’edificio su piazza De Ferrari. La Regione stessa aveva deciso di proiettarla insieme a un messaggio di cordiglio: “La Liguria ricorda Silvio Berlusconi, ciao presidente”.

» leggi tutto su www.genova24.it