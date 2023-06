Aggressioni ai medici e prevenzione, Barbagallo: “Fenomeno purtroppo in crescita”

L’aggressione ai medici è un fenomeno preoccupante che richiede una maggiore consapevolezza e una migliore prevenzione. Per questo motivo, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Spezia ha organizzato ieri sera mercoledì 14 giugno un incontro scientifico con esperti del settore per fornire ai suoi iscritti gli strumenti necessari per fronteggiare l’aggressività altrui e le possibili situazioni di rischio.

Per discutere su questo tema specifico l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Spezia ha invitato a parlare docenti di fama, chiamando a raccolta gli iscritti in una riunione nell’ambito dell’obbligo della formazione continua.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com