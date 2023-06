Blitz della Finanza negli uffici Egea, a rischio la nuova azienda rifiuti a Savona? Lunedì incontro in Comune: “Approfondiremo”

Savona. Attesa per il passaggio a Sea-s, che dovrebbe avvenire il prossimo mese, per la gestione del servizio di raccolta igiene urbana a Savona. La nuova società sarà composta per il 51% da Ata e il rimanente 49% dalla Ati formata da Egea Ambiente, Docks Lanterna e Ideal Service. Ma fanno preoccupare le notizie circolate in giornata del blitz della Guardia di Finanza per un’ispezione sui computer e l’acquisizione di documenti negli uffici di Egea ad Alba. Oltre alla crisi di liquidità in cui si trova l’azienda da mesi.

Forte preoccupazione dei consiglieri comunali di minoranza Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) e Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle): “C’è un problema che riguarda la città di Savona: arrivare in fondo a un percorso che sembra sempre più complicato, temiamo possano esserci ulteriori ritardi nel passaggio di gestione”.

» leggi tutto su www.ivg.it