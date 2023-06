Caldo record, incendi e alluvioni: ecco cosa ci aspetta per l’estate 2023 secondo l’Ue

Liguria. Se la scorsa estate è stata una delle più calde della storia, quest’anno non sarà da meno. Secondo lo studio pubblicato in queste ore dalla Agenzia Europea dell’Ambiente, infatti, nel Sud Europa, quindi anche in Liguria e a Savona, si attendono ondate di calore più forti e lunghe di sempre. Mentre al Nord le previsioni parlano di forti perturbazioni a carattere monsonico con allagamenti e dissesto.

Secondo questo data set su tutta l’area mediterranea potrebbero verificarsi più di 60 giorni durante i quali le condizioni meteo sarebbero “pericolose per la salute umana”, come si legge nella nota riassuntiva allegata allo studio. Ad essere a rischio soprattutto quelle regioni particolarmente esposte a fenomeni di desertificazione, come la penisola iberica e le nostre grandi isole, ma l’inverno particolarmente secco che abbiamo appena messo alle nostre spalle non lascia ben sperare anche per tutte le altre aree affacciate sul Mediterraneo.

