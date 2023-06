Centenario della Provincia, il palazzo si rifà il trucco chiedendo una mano ai privati tramite l’Art bonus

Presentato il progetto di sponsorizzazioni per interventi di restauro dei beni della Provincia della Spezia in occasione del suo centenario. Il programma sviluppato dall’ente di Via Veneto prevede che privati cittadini o imprese possano, attraverso un apposito bando, fare donazioni dirette per gli interventi o in altri casi realizzarli, beneficiando di uno sgravo fiscale attraverso l’Art bonus. Questa agevolazione, regolata dalla normativa 106 del 2014, è un incentivo fiscale che consente una detrazione, fino al 65 per cento, per chi effettua donazioni a sostegno del patrimonio pubblico. Il programma di riqualificazione del palazzo della Provincia si basa su micro progetti per il restauro di mobili, luoghi, oggetti o spazi storici dell’edificio.

“Vogliamo riqualificare l’immobile simbolo della nostra istituzione, con i suoi spazi e i mobili storici che contiene – ha asserito il presidente Pierluigi Peracchini -. La Provincia non ha la disponibilità economica diretta per un simile investimento, ma l’obiettivo è importante e per questo gli uffici hanno ricercato soluzioni concrete. Questo bando offre occasioni esclusive anche per chi vorrà aderire. Vi sono, infatti, aziende spezzine che sono specializzate e che potrebbero trovare occasione per fare promozione al proprio lavoro”.

Inoltre, è già stato trovato l’accordo con lente di formazione superiore Cisita per coinvolgere i ragazzi del corso triennale per la manutenzione degli immobili.

