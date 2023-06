Centro raccolta rifiuti Savona, Arecco e Giusto: “Necessario trovare un sito alternativo, la giunta quale ha individuato?”

Savona. I tempi per la cessione delle quote di Sea-s all’Ati formato da Egea Ambiene, Docks Lanterna e Ideal Service, il nuovo sito scelto in alternativa al centro di raccolta di via Caravaggio. Sono queste alcune delle questioni sollevate dai consiglieri di minoranza Massimo Arecco e Renato Giusto in merito alla raccolta rifiuti a Savona.

I consiglieri di Fratelli d’Italia sottolineano la “vetustà dell’impianto di via Caravaggio” e ricordano che “è dislocato in una proprietà del Consorzio Depurazione Acque concessa in affitto al Comune di Savona”. Inoltre, evidenziano che “la quantità di materiale trattabile al centro di raccolta è limitata rispetto alle necessità della città“. Su questo punto i consiglieri chiedono “quanto differisce l’area del progetto concordatario (Legino) rispetto all’attuale”.

» leggi tutto su www.ivg.it