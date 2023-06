Chiara Giamundo, prima palombara ma forse non unica: un’altra donna ammessa al corso

Chiara Giamundo potrebbe presto non essere l’unica palombara del Comsubin. Un’altra donna sta infatti svolgendo il corso presso la base del Varignano per ottenere l’agognato basco che dà il diritto di entrare in uno dei corpi di elite più selezionati delle forze armate italiane e di tutto il mondo. La notizia è trapelata a margine della presentazione delle celebrazioni per il novantennale con cui la Marina Militare celebrerà questa estate la specialità legata a doppio filo alla Spezia e in particolare al borgo delle Grazie.

“Per una ragazza non è così difficile fare parte di questo corpo – ha detto oggi Giamundo -. Bisogna sapersi adeguare, poi una volta fatto gruppo si va avanti tranquillamente. Certo ci sono momenti di difficoltà o sconforto, ma l’importante è mantenere il focus sul proprio obiettivo: ovvero concludere il corso con successo”. Entrata al Comsubin nel 2020, questo ex talento del nuoto aveva solo un brevetto per immergersi fino a 12 metri prima di intraprendere la carriera da palombara. “Spero di incentivare le ragazze che vogliono intraprendere un percorso come il mio o simile al mio. Mi auguro di mandare loro un messaggio positivo: si può fare”.

