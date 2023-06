Non ce ne vogliano gli automobilisti che da ormai due settimane affrontano le code lungo il raccordo, ma i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza nel tratto Santo Stefano-Fornola sta creando un intoppo anche alla mobilità dolce. E’ infatti chiusa dal 6 giugno e tale resterà, si legge sul cartello, fino al termine dei lavori, anche la passerella ciclopedonale che collega le due sponde del Magra correndo lungo il raccordo, da cui è separata da una grata (ora rimossa per il cantiere). Un passaggio prezioso, dove nel fine settimana e non solo hanno il piacere di scambiarsi un rapido saluto e cedersi il passo diversi podisti, ciclisti, camminatori, ciclomotori a cui è interdetto il raccordo. Ora però questa stretta e utile bretella è fuorigioco e le due sponde del Magra si sono fatte per qualcuno davvero più lontane; detto non per puntare il dito sulle lavorazioni in corso, la cui importanza, più volte sottolineata da Salt, non è in discussione, ma per dare doverosa informazione a chi nel caso non sia a conoscenza della chiusura, evitando magari la programmazione di itinerari non praticabili.

L’articolo Ciclisti, podisti, passeggiatori: occhio, la bretellina tra il casello e Fornola è chiusa proviene da Citta della Spezia.

