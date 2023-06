Corvino ago della bilancia, il domino parte da Lecce. E la panchina dello Spezia è tra le più ambite

Il domino delle panchine parte dalla Serie A e finisce per coinvolgere anche lo Spezia. Eduardo Macìa prosegue con il lavoro di ricerca del profilo della ripartenza in casa Spezia, dove si spera di poter annunciare il nuovo tecnico entro la fine della prossima settimana. L’identikit è ormai chiaro e i profili di Marco Baroni del Lecce e quello di Filippo Inzaghi della Reggina restano molto graditi in Via Melara, anche se i due allenatori, come altri, rischiano di restare coinvolti nel valzer delle panchine della massima serie.

Il Frosinone, salutato Grosso, è alla caccia di un sostituto e allo stesso modo la situazione del Lecce è ancora tutta in divenire. Domani Pantaleo Corvino parlerà in conferenza stampa, dando sicuramente indicazioni sul futuro di Baroni, in scadenza di contratto a fine mese, e con cui ancora non c’è stato un incontro vis a vis per definire quello che sarà il futuro. In un senso o nell’altro, dunque, tutto partirà da Lecce, che rischia di rendere scoperta una panchina allettante e allo stesso tempo potrebbe togliere alla concorrenza un tecnico appetibile come Baroni, proprio come i ciociari di Guido Angelozzi che ingolosiscono con la forza della neopromossa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com