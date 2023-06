Costruzioni in aree inondabili in Liguria, i dubbi dell’esperto. La Regione: “Piena fiducia nei tecnici”

Genova. Non si ferma la polemica sul regolamento della Regione Liguria che consente di costruire in aree inondabili “a minore pericolosità”, vagliato oggi dalla commissione Ambiente. Una delibera “da ritirare”, come hanno ribadito le associazioni ambientaliste presentando una serie di osservazioni sul testo.

Secondo quanto riporta il consigliere Ferruccio Sansa, l’ingegnere Giorgio Roth dell’Università di Genova oggi ha criticato il provvedimento: “In questo testo non trovo mai l’espressione cambiamento climatico – avrebbe detto -. La quantificazione di questi cambiamenti oggi è quasi impossibile. Nelle norme non sono previste norme di mitigazione e di adattamento per ridurre danni ed effetti disastrosi. Questo nuovo regolamento si basa su dati delle precipitazioni che sono vecchi di decenni“.

