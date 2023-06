Depurazione, Servizi Ambientali: “Nessun impatto ambientale per il mare pietrese, tariffe legittime”

Val Maremola. Lo stato di avanzamento dei lavori per la completa depurazione del territorio di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e relativo entroterra Val Maremola, con riguardo alle condizioni del mare e della balneazione per l’estate 2023: la Servizi Ambientali precisa la situazione anche alla luce degli interventi conclusi e in itinere per il territorio di competenza.

“È utile partire da quest’ultimo aspetto e premettere che le condizioni del nostro mare sono state classificate da Arpal per la quasi totalità eccellenti (come riportano le tabelle: https://www.arpal.liguria.it/tematiche/mare/balneabilita.html?view=default). Le uniche eccezioni nel passato sono state rilevate dai campionamenti avvenuti alla foce del torrente Maremola per problematiche non attinenti alla mancata depurazione dei reflui”.

