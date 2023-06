Grandi e piccoli in campo per contrastare la povertà educativa

Al via, venerdì 16 giugno, la prima edizione di Coppa Futuro Aperto, il torneo di calcetto realizzato da Mondo Nuovo Caritas Odv in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano della Spezia-Sarzana-Brugnato, grazie a Futuro Aperto, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia.

L’evento coinvolge 10 squadre, composte da adolescenti, tra i 12 e i 17 anni, ed educatori, che fanno parte della grande rete di Futuro Aperto: La Casa sulla Roccia, capofila del progetto, Mondo Nuovo Caritas, le cooperative sociali Aurora Domus, Gulliver, Lindbergh e Mondo Aperto. Inoltre sono presenti tanti ragazzi in arrivo dalle parrocchie del territorio e da due realtà amiche: Carioca Onlus, la squadra del dipartimento di salute mentale della Spezia, e D.L. Stella Rossa Canaletto.

Grandi e piccoli parteciperanno a due tornei, uno per ragazzi e ragazze, e uno per adulti, sabato 17 e domenica 18 giugno, dalle ore 9, nei campi degli oratori di don Bosco, di Sant’Agostino e del centro La Pianta 310. Obiettivo, vincere la Coppa Futuro Aperto! Ma, soprattutto, socializzare, divertirsi e imparare a fare gioco di squadra.

La manifestazione si aprirà venerdì 16, alle ore 19:30, nelle sale dell’oratorio don Bosco, per un momento di condivisione, con la voce di padre Yenze Benjamin SHIJA, missionario tanzaniano.

