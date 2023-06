Ikea Genova, il negozio che ha lanciato l’area commerciale di Campi compie 25 anni

Genova. Nel giugno del 1998 il colosso svedese dell’arredamento Ikea apriva il negozio a Genova. Con un investimento di 30 miliardi di vecchie lire la società lanciava il modello della fast-furniture in Liguria con uno spazio di oltre 17mila metri quadri, 70 dipendenti (oggi sono 250) e la prospettiva di un raddoppio nel corso dei 15 anni successivi.

Nel 2012 il negozio che già aveva contribuito a rilanciare l’ex area industriale di Campi come area commerciale si è allargato con altri 15mila metri, in parte per ampliare il secondo piano dello showroom in parte per realizzare il magazzino self service.

