Laboratori per bambini alla scoperta dei musei, al castello è la volta dell’Etnografico

Continuano al castello San Giorgio i laboratori estivi per i bambini dai 6 agli 11 anni, tornati anche quest’anno con la proposta “5 Musei in un Castello”: una serie di attività e laboratori per i bambini per scoprire i segreti dei musei divertendosi con l’arte e la creatività. Dopo il grande successo della prima settimana dei laboratori organizzati dal Museo del Castello, gli incontri proseguono dal 16 giugno al 21 giugno a cura del Museo Etnografico Giovanni Podenzana, che offrirà l’opportunità di viaggiare dalle tradizioni giapponesi a quelle australiane, senza dimenticare le usanze della Lunigiana.

I laboratori si terranno dal lunedì al venerdì 8.30-13.00; appuntamento alle 8.30 al Museo del Castello. Bambini dai 6 agli 11 anni. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta telefonicamente allo 0187 751142, o scrivendo una mail a sangiorgio.segreteria@comune.sp.it

