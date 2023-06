Lavori raccordo: “Situazione notevolmente migliorata dopo la chiusura delle scuole”

Punto sui lavori in corso sul raccordo nella riunione tenutasi oggi al Palazzo del governo, presieduta dal prefetto Maria Luisa Inversini; all’incontro hanno partecipato i sindaci di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni, e di Santo Stefano Magra, Paola Sisti; il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, Mario Sommariva; il dirigente della Polizia stradale della Spezia, Vittorio Pedone, nonché i rappresentanti dell’Assessorato regionale ai Trasporti, del Comune e della Polizia locale della Spezia, delle associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti), di Salt e di Anas.

“In seguito alla chiusura delle scuole – osserva la nota della Prefettura sull’esito della riunione -, la situazione della viabilità sul raccordo autostradale della A15 La Spezia-Santo Stefano di Magra risulta notevolmente migliorata. I maggiori rallentamenti del traffico si verificano, in questa fase, nelle ore del tardo pomeriggio, in occasione del rientro dei lavoratori pendolari. La situazione del raccordo continuerà ad essere attentamente monitorata, anche con riferimento al traffico in uscita dall’autostrada A15 al casello di Santo Stefano di Magra ed al transito dei mezzi pesanti diretti nella città capoluogo, specie nelle ore di punta”.

La nota informa inoltre che sarà “rafforzata la comunicazione diretta agli automobilisti, indicando anche i caselli alternativi in cui, di volta in volta, il transito risulta più scorrevole. Anche la situazione della viabilità ordinaria è in miglioramento e sta reggendo l’impatto dei mezzi provenienti da quella autostradale. Il concessionario Salt, infine, ha confermato che il cronoprogramma dei lavori sta rispettando le tempistiche previste”.

