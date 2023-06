Manifestanti sotto Palazzo civico: “A difesa della sanità pubblica, contro le politiche della Regione”

Oltre cento manifestanti si sono riuniti nel pomeriggio sotto Palazzo civico in occasione della presentazione del Piano socio sanitario regionale alla Conferenza dei sindaci da parte dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. Oltre ai rappresentanti di Pd, Rifondazione comunista, Italia viva, +Europa e del comitato Manifesto per la sanità locale, tra i presenti spiccavano le bandiere di Cgil, Usb, Nursind e Cittadinanzattiva.

Il presidio, iniziato intorno alle 15 è proseguito per oltre un’ora, in attesa che iniziassero i lavori della Conferenza dei sindaci di Asl 5.

“I motivi di questa manifestazione – ha spiegato ai taccuini di CDS il portavoce del Manifesto per la sanità locale – sono molteplici ma ce ne sono tre principali. Il primo è che il Comune della Spezia non ha detto praticamente niente rispetto al Piano socio sanitario. Poi c’è il fatto che la Regione per il nuovo ospedale ha deciso di fare un tipo di appalto che obbliga al pagamento di un canone annuo di oltre 15 milioni di euro, una scelta criticata anche dalla Corte dei conti. Chiediamo allora che sia la stessa Regione ad assumersi gli oneri finanziari di questa operazione. Infine c’è la questione del personale: siamo ai minimi termini e siamo arrivati al vergognoso avanti e indietro dei bambini e dei genitori dal Gaslini. A Imperia alcune famiglie si sono rivolte al Tribunale del malato per avere almeno un rimborso spese per i trasferimenti continui, ma Toti ha detto no”.

