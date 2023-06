Musica, sabato 17 giugno il concerto per il 50° anniversario del coro Amici della montagna

Genova. Sabato 17 giugno, alle 16, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, nella sala della Biblioteca universitaria (via Balbi 40), si terrà il Concerto organizzato dal Coro Amici della Montagna in collaborazione con l’Assessorato alle tradizioni cittadine nella festa del 50esimi dalla fondazione. L’iniziativa si articolerà in una rassegna di diversi generi di canti, che nel corso della serata verranno eseguiti dal “Coro Amici della Montagna” e il “Concerto delle Dame Genovesi”, dal “Coro la Contrada” di Santo Stefano d’Aveto, dalla “Compagnia Sacco” di Ceriana e dalla squadra “I Canterini della Valverde” di Campomorone. «La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del nostro territorio è un obiettivo che come amministrazione stiamo portando avanti, sostenendo le iniziative delle tantissime realtà attive sul territorio nel mantenere vive queste tradizioni – spiega l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – il Coro Amici della Montagna di Genova incarna, insieme alla fitta rete delle realtà corali diffuse sul territorio non solo genovese ma ligure in generale, l’amore che la nostra comunità ha con il proprio entroterra, la passione per la montagna, unita al forte legame con il nostro mare. Un’occasione importante questo 50° che unisce ben 5 realtà differenti con canti tramandati e mantenuti vivi dai nostri cori in cui c’è una parte della nostra storia che a ogni occasione rivive». L’evento vede anche la sponsorizzazione di “Portofino Coast”.

IL CORO AMICI DELLA MONTAGNA DI GENOVA

