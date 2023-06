Parco di San Pietro a Quiliano, minoranza presenza interrogazione: “Quali sono gli interventi da effettuare e perchè tanti ritardi?”

Quiliano. Il Parco di San Pietro in Carpignano al centro dell’interrogazione che il gruppo di minoranza “Quiliano domani” rivolge al sindaco Nicola Isetta. “Riteniamo che siano ormai inaccettabili i ritardi sull’affidamento che stanno portando a rischio l’attività della stagione estiva, pertanto chiediamo al sindaco di riferire in consiglio comunale la gestione complessiva del parco, le motivazioni dei ritardi accumulati e gli interventi da effettuare” afferma il capogruppo Rodolfo Fersini.

“La settimana prima della Santa Pasqua di quest’anno 2023, come gruppo consiliare di minoranza ‘Quiliano domani’, siamo andati a fare una visita al parco urbano di San Pietro in

Carpignano della Città di Quiliano per verificare il livello di utilizzo, di manutenzione e in senso generale, di gestione – riferisce nell’interrogazione Fersini -. La prima cosa che abbiamo notato, oltre all’erba da sistemare, è stata la demolizione dei barbecue disposta dall’amministrazione. Abbiamo quindi dovuto a malincuore prendere atto che le strutture che consentivano alle famiglie di passare una giornata facendo un merendino all’aria aperta utilizzando appunto i barbecue non sono più di interesse per la città di Quiliano. Eppure quelle aree erano molto frequentate e inoltre evitavano che ognuno si organizzasse con un fai da te improvvisato brutto da vedere e pericoloso per la sicurezza accendendo fuochi in modo inappropriato”.

» leggi tutto su www.ivg.it