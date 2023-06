Pietra Ligure conferma ancora la sua vocazione outdoor non solo per sportivi e appassionati, ma anche per la promozione del territorio, in questo caso per l’Alta Via dei Monti Liguri.

Sabato 17 giugno, con inizio alle ore 21,00, al Cinema Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure (piazza Castello), si terrà la proiezione in anteprima nazionale de “Alta Via – Storie di cielo, terra e mare”.

