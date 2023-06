Prenotato il Manuzzi di Cesena per permettere i lavori al Picco

Sarà ancora l’Orogel Stadium di Cesena ad ospitare lo Spezia durante i lavori al Picco. E’ tutto fatto tra Spezia Calcio, Cesena FC e autorità romagnole per permettere agli aquilotti di appoggiarsi all’impianto che già vide i bianchi in campo nelle prime settimane della serie A 2020/21. Oggi il club ha inviato alla Lega di serie B la richiesta con tutti gli allegati, la ratifica è solo una formalità.

La società mette così le mani avanti in caso il cantiere per l’ampliamento della tribuna, che aprirà ufficialmente a breve, dovesse protrarsi oltre la prima settimana di settembre. Una possibilità da non escludere, visto la mole di lavori che dovranno essere svolti. Portati avanti i primi lavori propedeutici e di manutenzione programmata allo stadio appena finito il campionato, per dare il via libera ai lavori serve ancora un passaggio in giunta comunale, che deve approvare la convenzione trentacinquennale che lo Spezia ha già spedito da tempo a Palazzo Civico nella sua forma definitiva, compilata e firmata. Messo questo ultimo timbro, si potrà aprire la Scia, ovvero la dichiarazione di inizio attività che mette in moto la ditta. Se tutto andrà secondo i tempi, questo non dovrebbe avvenire oltre i primissimi giorni della prossima settimana.

