Presidio al Galliera e corteo in centro, la Cgil: “Il lutto nazionale? Ci vorrebbe per la sanità pubblica”

Genova. Lavoratori della sanità in piazza a Genova per denunciare la crisi del sistema, a partire dal sovraccarico delle strutture di pronto soccorso. Parte con un presidio davanti all’ospedale Galliera, uno degli ospedali genovesi più in difficoltà insieme a San Martino e Villa Scassi, la mobilitazione regionale della Cgil sotto lo slogan Sanità pubblica, se non la curi non ti cura. Previsto anche un corteo verso il centro in mattinata.

“Abbiamo una sanità pubblica in crisi profonda, specialmente in questa Regione – spiega Luca Infantino, segretario della Funzione Pubblica Cgil Liguria -. Non a caso siamo davanti al pronto soccorso del Galliera, quello maggiormente sollecitato durante l’anno e in condizioni pietose per la carenza di organico e la carenza di posti letto. Il pronto soccorso diventa così il classico imbuto che raccoglie tutto, complice il fatto che la sanità territoriale, specie nel fine settimana, è piuttosto latitante. Chiediamo di implementare le risorse per tenere in piedi il sistema sanitario nazionale. Ci sono ormai 5 milioni di italiani che rinunciano a curarsi perché non hanno le risorse per farlo. Il Governo e la Regione devono porre rimedio”. E lancia una provocazione: “Per la sanità ci vorrebbe altro che un lutto nazionale…“.

