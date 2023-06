Rugby, si chiude la stagione della palla ovale: selezione ligure a Bologna e Torneo San Giorgio a Casella

Genova. Dopo una lunga ed intensa stagione agonistica il rugby regionale chiude definitivamente le proprie attività agonistiche con due appuntamenti che coinvolgono le categorie giovanili e del minirugby.

In questo fine settimana, inserito nell’evento del “Why Not Sport, Food & Family” in programma da venerdì a domenica, organizzato dall’APL Amici della Vallescrivia a Casella, si svolgerà un ultimo appuntamento federale con il Torneo San Giorgio. L’evento della palla ovale è organizzato dell’Amatori Rugby Genova sul Campo Comunale di Casella, al sabato a partire dalle ore 14:30 scenderanno in campo gli Under 7, 9 e 11 di Amatori Genova, Polisportiva CAP&S, Pro Recco, Tigullio e Superba. La domenica dalle ore 10:30 saranno impegnati invece i ragazzi della Under 13 di Amatori Genova, Pro Recco, Superba, Savona e Lucca.

