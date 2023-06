‘Santa’: minaccia giovani mostrando fucile; in casa armi illegali, denunciato

A Santa Margherita Ligure, i Carabinieri della locale Stazione in collaborazione con la

Radiomobile, al termine di una breve attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un

64enne italiano per detenzione abusiva di armi. L’uomo nel tentativo di allontanare un gruppo di

giovani studenti che si trovavano all’interno del parco antistante la sua abitazione, mostrava loro un fucile con fare intimidatorio e minaccioso. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di

residenza del predetto, portava al ritrovamento e al sequestro di spade, pugnali, mazze ferrate, bossoli di

vario calibro e una carabina ad aria compressa detenute illegalmente.

